Choferes de colectivos acampan en la plaza principal de la ciudad

La capital de la provincia de Entre Ríos sufre el noveno día sin colectivos, situación que afectó a diferentes sectores: estudiantes, maestros, comerciantes, empleados y toda aquella persona que usa el transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná."Es un hecho sin precedentes en la ciudad", lamentó Sergio Groh, secretario Gremial del Sindicato de Choferes en Entre Ríos.Por tal motivo, los choferes montaron esta tarde, una carpa en la Plaza 1º de Mayo, como nueva medida en busca de respuesta por parte de la empresa y el Municipio, quien firmó el contrato de concesión."En el noveno día de paro, hemos tomado la decisión dey agregó que "nadie toma cartas en el asunto: La empresa dice una cosa, después se desdice, y no cumple. La Municipalidad no toma las medidas que tiene que tomar, para buscar gestionar o si lo hace, se extiende mucho en el tiempo.", remarcó el representante de UTA."No le podemos creer más a la empresa, porque incumplió lo que nos había dicho el lunes. Lamentablemente, hoymientras los trabajadores se reunían en las carpas instaladas en el mandapeatón, en diagonal al edificio del Municipio."Hemos tomado la decisión de estar en la plaza, hasta que se pueda solucionar esto. No somos los trabajadores los que tenemos que encontrar la