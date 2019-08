"Probation" y tratamiento para el conductor que atacó con machete a motociclista

Demorado

Probation por un año

Tareas comunitarias

Tratamiento psicológico

El martes 07 de mayo pasado, Elonce mostró un video en el que, a pocos metros de la intersección con Buenos Aires de la ciudad de Paraná.Pocos días después del violento hecho, el video llegó al fiscal, Mariano Budasoff, quien actuó de oficio.. A raíz de ello, la División Investigaciones de la Policía realizó un procedimiento que culminó con el secuestro del machete y la detención del acusado.Cabe recordar que tras ser identificado, el agresor dialogó con el fiscal Mariano Budasoff. "Esta persona brindó una explicación que no me pareció convincente. Dijo que venía de un problema de unas cuadras anteriores. Reconoció haberse ofuscado,", detalló.A más de tres meses del violento hecho y tras seguir los canales judiciales correspondientes, se realizó este miércoles en los tribunales de Paraná,En la audiencia llevada a cabo esta mañana,por lo sucedido, aquella mañana del martes 07 de mayo pasado, en la intersección de calles Garay y Buenos Aires de la capital entrerriana.Cabe recordar que el automovilista era acusado del delito de. En el acuerdo, se solicita otorgar al acusado,Por otra parte, el juez de Garantías Nº3, Ricardo Bonazzola, determinó que. Con la realización del tratamiento, se busca saber si esa desmedida reacción de emoción violenta que tuvo tras discutir con un motociclista,Finalmente,, no se lo quiso ni cruzar en los tribunales, no quiso asistir a la audiencia, como tampoco solicitó una reparación por la situación sufrida", señalaron fuentes judiciales.