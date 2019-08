El testimonio de la joven paranaense que casi muere en operación de amígdalas

Paraná Paciente denuncia que médica le cortó la carótida en una operación de amígdalas

Una joven oriunda de Paraná que se realizó una operación de amígdalas en el Hospital San Martín, denunció a la médica que la operó. Según sostuvo, la profesional le cortó la arteria carótida, poniendo en riesgo su vida. La causa comenzó a sustanciarse bajo la calificación legal de "Lesiones gravísimas al cuerpo y salud".señaló Yanina Almada, que tiene 23 años, estudia Recursos Humanos y vive con su pequeña hija de tres años.Según contó, la médica que la operaría le decía que la intervención era una de las más sencillas y que no había por qué preocuparse. Almada entró en el quirófano, la prepararon la cirugía y se durmió luego de que le administraran anestesia total.Se despertó cuatro días después, un domingo. Estaba entubada y tenía una gasa que cubría una cicatriz en el cuello. Se sentía desorientada y cuenta que ninguno de los médicos le decía nada., comenta. Hasta que"Ahí me enteré que perdí mucha sangre y que tuvieron que reanimarme porque me moría", contó Yanina.", recuerda la joven.En otro estudio médico que le hicieron, descubrió que le habían cortado la carótida por error. "Los médicos que me estudiaron después de la operación me dijeron que al suturarme,", aseguró Yanina al diarioSu abogado, Cristhian Panceri, describió que ahora la vida de Yanina está limitada por la mala praxis que sufrió. "", enumeró el letrado.Debido a estas secuelas que le habría provocado la operación, el abogado y la familia denunciaron a la médica que la operó por lesiones gravísimas en el cuerpo y en la salud. Y también piden su inhabilitación para ejercer la medicina. Según la denuncia que se realizó ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), por "imprudencia o falta de diligencia" la médica le cortó la arteria carótida, poniendo en riesgo la vida de la paciente., confesó Almada con un nudo en la garganta.