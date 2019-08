Empresarios esperan un "ingreso extraordinario" para abonar lo reclamado por UTA

Paraná Efectivizaron el pago de aguinaldo a choferes pero se mantienen otras deudas

"Esta mañana cerca de las 10, logramos cumplir con el faltante del aguinaldo a escala vieja que existía, eso ya está en la cuenta de cada uno de los empleados, afirmó aHugo Ruiz, gerente de la empresa ERSA.En tal sentido, dejó en claro que desde el gremio que nuclea a los choferes de colectivos, "también están reclamando los días del mes pasado que se habían descontado por los paros, y la actualización de la nueva paritaria en el sueldo de julio, el cual está completo a escala vieja". En este punto, recordó que la paritaria de transporte "fue dictada por una resolución nacional donde los empresarios del interior no habían firmado, fue una imposición, y eso está recurrido; mientras tanto estamos tratando de salvar esta situación"."Estamos viendo cuando ingresa, y cuando se concrete automáticamente va a las cuentas de los empleados. Necesitamos que ingrese este dinero para hacer frente al reclamo porque hasta que no esté todo depositado ellos no se van a mover. Una vez que esté todo depositado se verá el compromiso del gremio y de Trabajo".Además Ruiz dejó en claro que "en ningún momento hemos pensado no continuar con la concesión y responderemos a todos los requerimientos que nos haga la comuna".Finalmente dijo que regresaron a Paraná los cinco colectivos que se habían ido a Corrientes, tras destrabar la situación con el acreedor, "faltan que se pongan las máquinas".