Choferes ratifican que no saldrán hasta que no les depositen todo lo adeudado

El gerente de la empresa Mariano Moreno, Marcelo Lischet, confirmó aque las concesionarias del transporte urbano de pasajeros en Paraná depositarán hoy la totalidad del aguinaldo a los choferes. Sin embargo, los choferes nucleados en UTA Entre Ríos se mantienen en su postura: de no salir a prestar servicio si no tienen depositado todo lo adeudado."Sólo saldríamos si nos abonan el 80% del aguinaldo que nos falta, el salario a escala actualizada y los días descontados por paro", confirmaron alos delegados de UTA Entre Ríos, Javier Burgos y Adrián Troncoso.Y este martes se cumplen ocho días de parálisis del servicio de transporte urbano.Troncoso, en tanto, reveló: "El agotamiento es, no solo físico, sino mental. Los compañeros están cansados, queremos salir a trabajar, para eso estamos acá, pero mínimamente queremos lo nuestro"."Es difícil llegar a fin de mes cobrando el sueldo entero, mucho más si cobramos la mitad, porque nos pagaron el 70% a escala vieja, es decir, que, prácticamente, estamos cobrando la mitad del sueldo", explicó el delegado.