Permanece "en estado reservado aunque estable" joven que sufrió grave accidente

Policiales Falleció uno de los jóvenes que había sufrido grave accidente de moto

La moto era conducida por Lucas Peralta, de 20 años quien habría sufrido una convulsión, "lo que le hizo perder el control de la moto que se aceleró, y terminaron impactando contra el guardarrail", había relatado a Elonce, un familiar del motociclista. Lamentablemente, y pese a los esfuerzos del personal de salud del nosocomio paranaense, Peralta falleció aproximadamente a las 19 de este domingo.Los dos jóvenes sufrieron tras el hecho "graves lesiones"., que permanece en la UTI del San Martín, Grieve aseguró: "".Con un 90 % de seguridad con el uso del mismo, no se hubieran producido".La otra lesión importante fue causada "luego de que c", manifestó Grieve."Es muy lamentable lo ocurrido. Ellos iban a cumplir una función social, el domingo por las elecciones, a las 7:30", dijo Grieve. Los jóvenes, en momentos del lamentable suceso, concurrían a la escuela "Liceo Paula Albarracín de Sarmiento", porque iban a ser fiscales de mesa.Tuvo un shock hipovolémico, llegamos a operarlo, le hicimos todo el tratamiento, pero lamentablemente esto llevó a una coagulopatía y una falla de múltiples órganos, lo que produjo la muerte".", mencionó el jefe de la UTI.Grieve pidió dadores para colaborar con el banco de sangre del hospital. "No solo hemos utilizado sangre (para Peralta y Gruffik), sino también factores de coagulación, lo que hace que se utilicen muchas unidades", agregó.Pueden presentarse "".

"No se puede andar en moto si no usamos casco"

De esta manera insistió Grieve. "Ha habido un crecimiento de estos accidentes, y generalmente en invierno esperamos que baje, no que crezcan. A la moto la usan personas de entre 16 y 30 años, con un potencial de vida y de trabajo; la manera de cuidarse es usar casco. Siempre decimos, 'para que te esperen en tu casa y para salvar tu vida, usa casco'".