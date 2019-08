El miércoles empezarían los trabajos para reparar el caño roto

Paraná Volvió a romperse uno de los caños más grandes de la red de agua potable

Este lunes volvió a registrarse la rotura de un caño maestro de la red de agua potable sobre Avenida Uranga y Rondeau, en la ciudad de Paraná.Se trata de un caño de 750 milímetros de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), que traslada el agua tratada de la Planta Echeverría a la planta de El Cristo ubicada en Avenida Ramírez., Roberto Sabbioni, secretario del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad, confirmó que el miércoles estarían en condiciones de iniciar los trabajos de reparación."Es un caño importante, por ahora no se ha restringido el servicio de agua en la ciudad. Estamos reuniendo los elementos suficientes para el día miércoles empezar a trabajar en el caño y resolverlo", explicó el funcionario para aclarar que "hay una retro con oruga que está rota y para el miércoles la vamos a tener". Esa maquinaria es utilizada por personal de Obras Sanitarias para realizar la excavación y poder llegar al lugar de la avería.Por otra parte, Sabbioni dio cuenta que "no se pueden saber los motivos de la rotura del caño, inclusive hasta que no se destape, es un lugar donde hay tránsito pesado y movimientos de tierra que podrían producir este accidente".Finalmente, adelantó que cuando se llevan adelante las tareas de reparación, en horario a definir, habrá un corte de agua por el cual "entre un 20 y 30 por ciento de la población podría verse complicada" con el normal suministro del servicio. Los trabajos concluirían ese mismo día.