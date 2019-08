Sigue el paro de colectivos urbanos: No hubo acuerdo tras reunión en Trabajo

En el séptimo día sin servicio de transporte urbano en Paraná, las partes en conflicto volvieron a sentarse en una mesa de negociación, este lunes en la sede de la secretaría provincial de Trabajo que dirige Fernando Quinodoz, registróEl encuentro pasó a cuarto intermedio, sin fecha establecida."Se acercaron posiciones y la situación actual de cada una de las partes. Hay buena predisposición pero se pasó a cuarto intermedio hasta que pueda haber algún tipo de acercamiento económico", comunicó Quinodoz.Según sostuvo el funcionario provincial, el levantamiento del paro "dependerá de cuando las empresas reciban los recursos, porque de dónde surjan, es otra historia"."Las empresas aducen que no tienen recursos económicos para hacer frente a la deuda", sostuvo.Respecto del encuentro, Quinodoz mencionó que hubo "un punteo de parte del sindicato sobre las deudas que tienen las empresas, los descuentos que hicieron y lo que tienen que devolver para que al momento que lleguen los recursos, no haya diferencias en los depósitos y la medida pueda levantarse lo antes posible".Afuera, sobre calle Buenos Aires, se manifestaban los choferes nucleados en UTA. Se movilizaron desde los galpones ubicados sobre calle 3 de Febrero."No se llegó a un arreglo y se pasó a un cuarto intermedio, porque el problema está entre el municipio que es el poder concedente y las empresas, las que sostienen que no les alcanzan los recursos", ratificó un delegado sindical de UTA Entre Ríos."Los trabajadores y los usuarios somos rehenes de esta situación. Pedimos disculpas a los usuarios pero lamentablemente, esta es la única forma de reclamar lo que nos corresponde", argumentó."Sigue el paro y los trabajadores no nos vamos a mover hasta que aparezcan los salarios adeudados", sentenció el trabajador.