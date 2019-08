Otro día sin colectivos: El usuario suplica una solución urgente

Paraná Municipalidad solicitó a la Justicia que ordene restituir el transporte público

Paraná Sigue la medida de fuerza de UTA y se cumple otro día sin colectivos

"No puedo ir a votar porque no tengo movilidad. Creo que no seré el único. Estamos muy lejos para ir caminando. Siempre voy en colectivo, pero esta vez no podremos ir con mi señora. Es lamentable", expresó Raúl López, uno de los tantos paranaenses que se veLa situación que plasmó respecto al acto eleccionario de este domingo, se multiplica por miles todas las jornadas, cuando: Alumnos ir a la escuela, trabajadores realizar sus tareas y mucha gente que en diversos ámbitos debe movilizarse para poder cumplir con sus obligaciones.Así, sonque se centra en cobrar la parte del aguinaldo que les deben y los salarios con la actualización ya acordada.Del otro lado aparecen los, a partir de la quita de subsidios. Y losde las dificultades que esto genera a la ciudadanía, que este lunes, en el inicio de una nueva semana laboral, parece que volverá a encontrarse sin el principal medio para trasladarse.Mientras: Muchos lo hacen caminando, otros en moto o compartiendo el taxi o remís.Luego de que varias reuniones se sucedieron sin ningún resultado, la Municipalidad de Paraná decidió judicializar el conflicto.La presentación ante la Justicia de la Municipalidad de Paraná fue una medida autosatisfactiva, con el pedido expreso de que la Cámara Contencioso Administrativa ordene la restitución de forma inmediata del servicio de colectivo a partir de este domingo, se mande a secuestrar las unidades que se trasladaron a Corrientes y que se resuelva inaudita parte, esto es sin dar intervención a la otra parte demandada, Buses Paraná.Sin embargo, no hubo resultado inmediato.El sábado, a última hora también la Provincia intentó que se levante la medida de fuerza.Sobre el tema, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, explicó a: "Hubo un esfuerzo de parte del gobierno provincial para ayudar a componer el problema de las empresas concesionarias del servicio con la municipalidad de Paraná, pero no logramos solucionarlo. Se trabajó hasta la 1 de la madrugada con la Secretaría de Trabajo y en contacto con el gobierno nacional pero no logramos restablecer el servicio, porque esa era la condición".De esta forma y luego de transcurrida casi una semana de huelga, a la que hay que sumarle advertencias anteriores de parte de choferes, los usuarios del transporte público siguen mirando las garitas desiertas y esperan pronto volver a poblarlas.