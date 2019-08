Usuarios sin transporte el día de las elecciones: el paro lleva casi una semana

Este domingo, y en el marco de una jornada eleccionaria ya que se realizan las PASO en todo el país, la capital entrerriana y su área metropolitana, viven el sexto día de paro en el transporte urbano de pasajeros.La medida de fuerza, que comenzó el pasado martes, fue establecida por UTA que reclama el pago de una parte del aguinaldo que les adeudan a los trabajadores y los haberes de julio con la nueva escala salarial.A pesar de que hubo encuentros en la Secretaría de Trabajo y gestiones de parte de las autoridades para tratar de solucionar el conflicto, el paro de los choferes se mantiene y el usuario de colectivo se sigue privando del derecho al transporte, viendo vulnerados sus derechos.Esta situación en la cual los colectivos no han circulado por la ciudad durante casi una semana, nunca se ha visto. Además este paro también afecta el normal desarrollo de clases, muchos docentes que utilizan este transporte para llegar a las escuelas no pueden hacerlo, y en la misma situación están muchos alumnos. Otra arista de este conflicto que perjudica a quienes quedan en el medio de una puja que les excede.Mientras tanto, el paro sigue y las partes se tiran la pelota y se echan las culpas. Mientras tanto, la comuna no toma cartas en el asunto en lo que respecta a la concesión del servicio y los empresarios no pagan lo que les deben a los trabajadores. Mientras tanto, la ciudad y el usuario están sin la posibilidad de transportarse a través del medio público, y más en un día como hoy, donde hay que ir a votar.Si vale la comparación, mientras la ciudad de Paraná está sin colectivos durante este domingo de comicios, en la ciudad de Rosario las unidades del transporte público circulan sin cobrar el pasaje para que la ciudadanía pueda asistir a las escuelas y cumplir con su deber cívico de votar.El conflicto sigue sin resolverse; atraviesa el sexto día y la gente está sin medio de transporte público.