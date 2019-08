Manteros en Peatonal: "Es una competencia desleal" dicen comerciantes del centro

La presencia de manteros en la peatonal San Martín de la ciudad de Paraná es un tema que no encuentra solución y a medida que pasa el tiempo, y según la época del año, los puestos aumentan ofreciendo distintos artículos, desde medias hasta alimentos.Si bien en varias oportunidades, y luego de exhaustivos controles, autoridades de la comuna han logrado sacar a los vendedores ambulantes, al poco tiempo éstos vuelven al lugar, y el reclamo de los comerciantes que están en regla se hace sentir.Hace un tiempo y convocados por las obras de remodelación de la peatonal, se conformó la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, que está amparada por el Centro Comercial de la ciudad. Y luego el tema de preocupación fue la presencia, cada vez más fuerte, de los manteros.En la mañana de este viernes, integrantes de esta Cámara se reunieron en la peatonal y diálogo conreclamaron una solución definitiva a este problema., explicó que "nuestro reclamo es por la venta ilegal sobre la peatonal. Hemos contado en una sola cuadra más de seis vendedores con medias, sin contar el tema de los CD que no es nuevo y los floristas que en su mayoría ni siquiera son gente de Paraná"."Nosotros, es decir, estar inscriptos, aportar por el personal, dar empleo, y los impuestos municipales y provinciales, de los cuales esta gente está exenta", detalló. Y agregó: "Además hemos visto y".Por su parte,, indicó que "somos más de 100 comerciantes que nos hemos acercado al municipio y hemos obtenido una respuesta en cuanto al horario en que cubren los momentos en los que está la venta ilegal, pero nosotros pedimos que sean más efectivos y cubrir toda la franja horaria".. Hay muchos comerciantes que en la puerta de su local, tienen los mismos productos y los están vendiendo bajo otras condiciones".Para, "directamente es una competencia desleal". Su comercio está ubicado sobre calle 25 de Mayo y enfrente hay un puesto ambulante. ". Llega el día 10 y yo tengo que pagar el alquiler, la luz, el teléfono, los impuestos, las cargas sociales de los empleados y muchas veces los que están vendiendo en la calle ni siquiera tienen un permiso para hacerlo, sería bueno que la Municipalidad haga el trabajo que tiene que hacer y así como a mí me exigen que cumpla con los impuestos, que las condiciones sean iguales para todos"."Al tema hay que encontrarle una solución, como se le ha encontrado en otros centros comerciales", opinóy señaló que han observado "una"; además hizo referencia a una cuestión "estética" y más teniendo en cuenta la nueva peatonal que estaría terminada en los próximos meses."Todos tenemos derecho a vender, pero de una forma ordenada, y como está establecido por ley, tener un negocio constituido, pagar los impuestos, lo cual generaría una competencia y actividad comercial más leal, abierta e incluso de mayor seguridad para el consumidor, porque hay muchos productos alimenticios que se venden en la vía pública que da mucho que hablar y vemos que se consume", destacó.Por otra parte, Del Mestre remarcó que "no siempre son los mismos vendedores, van rotando y por ahí no es gente de Paraná. Es complicado, el centro se está poniendo feo"., habló sobre "una. Más allá de los vendedores ambulantes, el problema son las entidades que deberían fiscalizar las ventas de los manteros, hay muchos inspectores y son seis o siete cuadras de la peatonal que se deben controlar"."En el transcurso del año nos hemos reunido unas cuatro veces con el Intendente y eran dos o tres puntos los que planteamos. El principal era el tema de los manteros, estamos hablando de algo que es totalmente ilegal, no hay forma de defenderlo, es indefendible.", afirmó.Paso seguido, mencionó que "estamos cansados de pedir las cosas de la manera más amena posible, pero llega un punto en que el comerciante se satura. En mi local no vendo más medias porque, cómo hago para explicarle a mi cliente que no puedo vender tres pares a 200 pesos como la venden afuera, en la cuadra hay seis puestos que venden medias", referenció.Finalmente, los comerciantes destacaron que los manteros ocupan espacios públicos, paradas de colectivos, y hasta dejan las camionetas estacionadas en lugares no habilitados como el verdulero que está en la esquina de Perú y Venezuela. "Algunos dicen que están desde hace 17 años en la peatonal, pero eso no los hace legal", dijo Bejar.