Colectivos: La Municipalidad analiza caducar la concesión y recibió a choferes

Abonar lo que corresponde

"La municipalidad no debe"

Soluciones en Nación

Caducidad de la concesión

Ánimo de los trabajadores

Sin respuesta

Una nueva marcha, esta vez bajo la persistente llovizna, llevaron a cabo esta mañana, los trabajadores del transporte urbano de pasajeros nucleados en UTA., con el apoyo de sindicatos, se movilizaron desde los galpones de calle 3 de Febrero y el de calle Méndez, hacia Cinco Esquinas, donde se manifestaron e hicieron escuchar su protesta.Pasado el mediodía, continuaron su peregrinar en busca de soluciones y. En la comuna, los choferes fueron recibidos por funcionarios municipales de Paraná y el intendente, Sergio Varisco."Fuimos recibidos por el intendente Varisco y tuvimos una charla muy cordial. Nos dijeron que la Municipalidad gestiona un subsidio extraordinario con la Nación para que vaya a los sueldos de los trabajadores. Pero lamentablemente, por el momento no hay solución", dijo Groh.Al respecto, el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, explicó a, porque ya los empresarios han prometido en otras oportunidades y han incumplido permanentemente. Entonces, sostenemos que hasta que no esté acreditado lo que corresponde en las cuentas de los trabajadores, no vamos a levantar la medida", remarcó Groh.Tras la reunión, el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli, contó a Elonce que recibió a los trabajadores del transporte público y aseguró que "se aguardan los fondos nacionales y hablamos con la gente de la UTA que esto es un problema nacional por la quita de subsidios", dijo y aclaró que "Rolandelli fue consultado sobre si la Municipalidad podría disponer excepcionalmente los fondos para destrabar el conflicto. Al respecto,", aseguró el funcionario municipal tras reunirse con los choferes que se manifestaron frente al edificio comunal."Sergio Varisco y los tres intendentes del área metropolitana (Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito), hemos pedido audiencia con la Nación y estamos esperando que nos reciban", dijo y agregó que ", donde personas de tres ciudades, tienen que venir a trabajar a Paraná", consideró., realmente, quiere estar en la ciudad o se quiere ir", remarcó Rolandelli y agregó que "la manera de resolver el conflicto es que la empresa ponga la plata que le debe a los choferes y es lo que corresponde", dijo el funcionario municipal.Al ser consultado sobre el estado de ánimo de los trabajadores debido a los atrasos salariales, el paro implementado y los reclamos en las calles,, Los trabajadores se están manifestando y, estamos todos juntos, pero llegan a sus hogares y tienen que darle explicación a sus hijos y familia, sobre qué está pasando", explicó el dirigente de UTA.Por otra parte, Groh dijo que "también le manifestamos la situación a autoridades provinciales para que gestionen un subsidio. En eso quedó el Secretario de Trabajo (Fernando Quinodoz), que iba llevar el reclamo a los ministros, pero