Fiesta de Disfraces: Dos cuadras de cola bajo la lluvia para comprar entradas

A más de tres meses de la realización de la Fiesta de Disfraces, pero en el último día para adquirir la entrada general a 950 pesos y la VIP a 1250 pesos, este viernes por la mañana se formaron más de dos cuadras de cola en inmediaciones del Club Ciclista de la capital entrerriana, único lugar físico donde se venden los tickets en la capital entrerriana.Los organizadores ya anunciaron que aumentarán los precios, pero todavía no confirmaron los nuevos valores.. "No sé cómo van a hacer. Tendrán que estar hasta noviembre con la pulsera colocada, porque no se hacen entradas de más. No hay reposición", remarcó. Igualmente, hizo hincapié en que "lo importante es el cuadradito" puesto que allí está el chip que permite ingresar y también cargar dinero para lo que se consuma. Incluso, manifestó que podría no quedarles otra opción que cortarla y llevarla en la mano.Por otra parte, resaltó la gran cantidad de jóvenes que se aglomeraron hoy a pesar de la jornada lluviosa. "Vienen igual. Incluso no vi muchos paraguas. Con gorritos y capuchas vienen a hacer la cola", expresó, al tiempo que dio cuenta que mucha gente concurrió toda la semana.