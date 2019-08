Sin colectivos urbanos en Paraná: Se cumple el cuarto día consecutivo de paro

Paraná El municipio busca recursos nacionales para destrabar el paro de colectivos

La postura de los empresarios

Se cumple el cuarto día consecutivo sin servicio de colectivos urbanos en Paraná y las localidades del área metropolitana. En la víspera las negociaciones no avanzaron, por lo que la resolución del conflicto sigue apareciendo lejana."El intendente se está ocupando de la búsqueda de recursos ante Nación para destrabar el conflicto", confirmó ael secretario municipal de Servicios Públicos, Ricardo Frank."Todavía estamos parados, no tenemos novedades por el momento, no hay respuesta desde la parte empresarial ", indicó el gremialista, al tiempo que ratificó: "Seguiremos acá desde esperando alguna novedad, otro ofrecimiento de parte de la empresa"."Tenemos toda la voluntad de salir a trabajar pero la responsabilidad es de los empresarios", sentenció Burgos.El gerente de Ersa e integrante de la UTE Buses Paraná, Hugo Ruiz, aseveró que "es un minuto a minuto" en busca de soluciones para que los choferes retomen la prestación del servicio de transporte urbano.Apuntó que "estamos sin dudas buscando soluciones. Hemos pagado el salario de julio con escala vieja y el lunes estamos comprometidos para poner hasta el 50% del aguinaldo adeudado, ya que hemos tenido ingresos de ningún tipo".Asimismo explicó que "ayer estuvimos intentando ver cómo lográbamos con el Municipio tener algún ingreso de algún expediente y no se pudo, esto es un minuto a minuto. Necesitaríamos en total, con la escala nueva de salario y lo que falta de salario y aguinaldo necesitamos 12 millones de pesos para empezar a negociar".Sobre los aportes de la Municipalidad, Ruiz indicó que "tenemos expedientes presentados. Expresamos hace más de 15 días que todo lo que ingresara iba a ir a aguinaldo, pero no nos entraron fondos. A su vez estamos esperando ansiosamente la nueva tarifa para lo que sea la diferencia, asignarlo a salario y hacer frente hacia futuro".