"Queremos volver a trabajar", aseguran choferes en el tercer día de paro

Política UTA solicitó un aporte extraordinario a la Provincia para el pago a los choferes

En el, los choferes nucleados en UTA continúan reunidos en asambleas en el galpón de calle 3 de Febrero, en Paraná., aseguró uno de los delegados gremiales, Javier Burgos."La empresa dice que depositó el sueldo a escala vieja, pero, y de todas maneras hay compañeros a los que no les cierran los números en relación a lo que les depositaron..", aseguró.sentenció Burgos.Otro de los delegados sindicales coincidió en que mantienen a la espera de novedades., remarcó Norberto Giordano.En la oportunidad, Daniel Andreoli, también en representación de los choferes, comentó: "Ya se plegaron otras localidades, y la decisión es no salir hasta que no esté el total del aguinaldo el sueldo con escala nueva".Respecto de los usuarios del servicio, los delegados sindicales comentaron que "entienden y apoyan el reclamo porque es nuestro salario, y lo tenemos ganado"."Pedimos las disculpas en nombre de todos los compañeros porque los usuarios también están afectados a lo que pasamos nosotros", indicaron., porque "se corren muchos riesgos"."El boleto es el seguro del pasajero, y si no lo tienen, en caso que haya algún accidente, nos responsabilizarían a nosotros", cerró el delegado sindical.