Sigue el paro de colectivos en Paraná: Hoy se suman Concordia y Gualeguaychú

"Que se busque el mecanismo para que el Estado haga de contralor y el dinero llegue a bolsillo de los trabajadores, porque la empresa recibió los subsidios durante todo este mes, y lamentablemente, depositó solo una parte del sueldo con la escala vieja en las cuentas de los trabajadores y aun adeuda el pago del aguinaldo", dijo a Elonce TV el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Gro al confirmar la continuidad de la medida de fuerza.", apuntó el sindicalista."No tenemos otro sustento, y dependemos de nuestro salario, el que la empresa nos debe", aseguró uno de los choferes, padre de dos hijos de 2 y 7 años. "La situación que atravesamos es muy compleja y muy difícil", lamentó."A la gente les dicen que nos depositaron el sueldo, y es mentira, porque no nos depositaron nada y cada vez es peor", remarcó otro colectivero al dar cuenta que "o comes o pagas las cuentas".UTA suma a otras ciudades de la provincia al paro que viene realizando en Paraná desde hace dos días.En Gualeguaychú, en principio el paro sería solo para este jueves en reclamo del personal por la nueva escala salarial obtenida en paritarias y que las empresas de transporte urbano no han efectivizado.Buses Gualeguaychú, El Verde y Santa Rita no circularán por las calles de la ciudad este jueves.En Concordia, desde el minuto cero de este jueves dejaron de prestar el servicio. La medida se extenderá en principio, también por 24 horas.César Morán, representante de la Cámara de Transporte Urbano de pasajeros, dijo a Elonce: "los choferes harán paro desde la hora 0 de este jueves. La UTA a nivel provincial hace el paro. Los choferes se adhieren al paro de UTA porque les estamos pagando con la escala salarial vieja y ellos quieren cobrar con la escala salarial nueva. Es imposible juntar esa plata".