Testimonios de Fe y esperanza durante la procesión de San Cayetano

Paraná Hace más de 20 años Elonce TV transmite la procesión y misa por San Cayetano

Todos los años los fieles renuevan su fe en San Cayetano. Y en tiempos difíciles, donde muchos no llegan a cubrir sus necesidades básicas, las veneraciones al Patrono de la Paz, el Pan y el Trabajo se multiplican.Durante la procesión por las calles de barrio San Roque y previo a la misa,pudo recoger algunos testimonios de las personas que participaron de la celebración. Acompañados por sus familias, hijos, nietos, hermanos, el común denominador no sólo fueron pedidos sino también agradecimientos al Santo del Pan y del Trabajo:"Vine con mi marido y mi nieto para pedir trabajo para todos y que este país tenga solución que está mal, todos los años venimos"."Agradecer y pedir, tengo trabajo y traigo mi botella para el agua bendita. San Cayetano es una muestra de Fe"."María tiene desde hace muchos años un puesto de pan y es devota de San Cayetano"."Pido por la familia y por el trabajo"."San Cayetano es una fuerza, jna fueza que te levanta cuando las cosas no están bien. La fe es fuerza y ver toda este gente me emociona. Hoy mucha gente no ha podido venir porque no hay cole y eso no puede ser"."Vengo a cumplir una promesa. A mi hijo le dieron seis meses de vida y a fin de año va a cumplir 29 años, es discapacitado y está en silla de ruedas. Dios te dispone a recibir esas cosas y saber hasta dónde podés llegar, él me mostró el camino. La Fe es lo que hay que sostener; y además hoy tenemos que pedir por nuestro país, que las cosas están tan difíciles".Un hombre que estaba acompañado por su nieto dijo que "no está de más enseñarles que Dios es todo, que es lo más grande, y que gracias a su bondad nosotros tenemos salud, el abrigo, alimento. Y también enseñarle que no está mal tener Fe".Abrazando sus imágenes de San Cayetano, una mujer indicó que asiste todos los años para agradecer y en forma particular este año ante la situación del país para pedir por todos aquellos que necesitan trabajo."Venimos a dar más que gracias; por la salud, por nuestra familia"."Siempre venimos a agradecer por nuestro trabajo y a pedir por aquellos que no lo tienen"."Mi hijo hace bastante que está sin trabajo y vengo a pedirle a San Cayetano. Creo en él porque es muy misericordioso y espero que pueda conseguir trabajo".