Renovada muestra de Fe en San Cayetano: tras la procesión comenzó la misa

Todos los años los fieles renuevan su fe en San Cayetano. Y en tiempos difíciles, donde muchos no llegan a cubrir sus necesidades básicas, las veneraciones al Patrono de la Paz, el Pan y el Trabajo se multiplican.Desde la medianoche, una gran cantidad de personas participó de la primera misa y durante el transcurrir de la jornada fue incesante el paso de personas por la parroquia de San Cayetano ubicada en barrio San Roque de la ciudad de Paraná.Tal como estaba previsto, minutos después de las 15.30 comenzó la tradicional procesión por las calles del barrio que culminará con la misa central que será presidida por monseñor Juan Alberto Puiggari.Los fieles se multiplicaron desde temprano en las afueras de la parroquia donde se organizaron en filas para poder ingresar, acercarse a las imágenes del Santo, agradecer, recibir bendiciones y pedir por trabajo.Minutos iniciada la procesión, Monseñor Puiggari habló cony adelantó su mensaje, sin dejar su ya tradicional bendición para los televidentes del canal que siguen la ceremonia desde sus hogares, como desde hace 20 años.y hablar de trabajo es hablar de dignidad. Hoy venimos con mucha Fe a pedirle a San Cayetano que ilumine a quienes corresponde y se generen fuentes de trabajo para que todos los argentinos puedan llevar a su casa el pan con el esfuerzo de sus manos"."Invito a quienes están en sus casas, a unirse en plegaria por todos los argentinos que sufren porque les falta el pan, el trabajo, la salud, sabiendo que San Cayetano por medio de su intercesión nos consigue la gracia que necesitamos de parte de Jesús. Y no sólo hay que pedir, sino comprometernos a hacer una Argentina más justa, más solidaria y que aprendamos a amarnos a todos, sin excluir a nadie. Hoy están esas famosas gritas que tanto nos separan, y un país dividido no puede salir adelante. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén".