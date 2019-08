Colectiveros quemaron cubiertas frente a uno de los galpones de ERSA Urbano

En el marco del paro en el transporte urbano de pasajeros de Paraná, los colectiveros están apostados en los galpones de calles 3 de Febrero y Gervasio Méndez donde las empresas Mariano Moreno y ERSA Urbano guardan las unidades que prestan el servicio.Tras el cuarto intermedio al que se llegó este martes en una nueva reunión en la Secretaria de Trabajo, que fue solicitada por los empresarios, y mientras los choferes esperan que les abonen lo adeudado, unos 50 trabajadores del turno tarde quemaron cubiertas frente al galpón de Gervasio Méndez, casi Churruarín., Juan José Solaro, delegado de base, explicó que "estamos con los compañeros de ERSA Urbano en disconformidad con la falta de pago de aguinaldos y sueldos, por eso decidimos una quema de cubiertas lo más pacífica posible y sin corte de calle"."Es una manifestación de protesta por la falta de buena voluntad de la empresa de abonar lo que nos deben desde hace un mes", remarcó. Según dijo, les deben "el medio aguinaldo que venció el 30 de junio, del cual nos pagaron un 19 por ciento; una diferencia de sueldo del mes de junio donde que hubo un aumento del 20 por ciento, y a su vez el sueldo de julio con la nueva escala salarial".Consultado sobre el porqué de la quema de cubiertas, la cual provocó malestar en personas que pasaban por el lugar, Solaro afirmó: "No sabemos cómo reclamar porque vamos a una mesa de negociación y no se presentan o no te proponen nada. A medida que esto se prolonga en el tiempo, esto nos va causando deudas, todos somos trabajadores, tenemos familia y esto provoca malestar".