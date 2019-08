Paro de colectivos: Retoman a la tarde las negociaciones entre BusesParaná y UTA

No hubo acuerdo entre la empresa de transporte y el sindicato que nuclea a los colectiveros. Se acordó una nueva reunión para las 18, supo. Qué propuso Buses Paraná y qué reclama la UTA."La empresa propuso pagar el sueldo de julio con la escala vieja, es decir, sin el incremento salarial acordado por paritarias, y no pagar el aguinaldo, pero eso fue rechazado por UTA", confirmó ael secretario general del sindicato que nuclea a los colectiveros, Juan Carlos Dittler."Para reiniciar las tareas, queremos el depósito total del mes de julio, con la escala salarial nueva, además del pago total del aguinaldo que se adeuda, que ronda el 80%", ratificó.En la oportunidad, indicó que podrían llegar a aceptar el pago en cuotas de "las diferencias que surgen del mes de junio, lo adeudado por aguinaldo, más la suma no remunerativa".