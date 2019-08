Paro de colectivos: A una escuela solo asistió el 10% de los alumnos

Reagrupan los cursos

El normal dictado de clases en las escuelas de Paraná se vio afectado este martes debido alen la ciudad. Es que alumnos y docentes que utilizan el servicio, hoy no pudieron llegar a los establecimientos educativos.registró el caso de la, ubicada sobre Avenida Almafuerte, donde fue. A esa institución asisten 450 turnos en ambos turnos."Hoy, con muy poca concurrencia ya que a nuestra escuela, la mayoría de los alumnos llega utilizando el colectivo. Y en cuanto a los docentes, una parte también se ve afectada por este paro", explicó la directora Mónica Pelichero, al confirmar que hasta cinco docentes del turno mañana faltaron hoy a clases."Al ser poca concurrencia de niños,, y los docentes que están atienden a los que están, junto con el equipo directivo", detalló.En la oportunidad, la directiva refirió su preocupación por la interrupción al normal dictado de clases, tanto entre los docentes como entre la comunidad de padres."Las instancias de evaluación son constantes, porque evaluamos los procesos de aprendizaje, no solo los resultados, con lo cual,", aclaró la responsable de la Magnasco."El comedor escolar preparará las porciones que corresponden, teniendo en cuenta la cantidad de niños presentes", confirmó la directiva.En relación a las cocineras, que también hacen uso de los colectivos urbanos para llegar a la escuela, Pelichero explicó: "La que puede llegar lo hace y nos organizamos de acuerdo a la cantidad de niños.".En la oportunidad refirió que "lainforma que aquel docente que no puede concurrir a su lugar de trabajo, debe ir a la comisaría más cercana a su domicilio y solicitar una constancia para justificar su inasistencia".