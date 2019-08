Video: Gian Marcos Scialacomo: "Pensé que mi enfermedad no me iba a dejar jugar"

El Seleccionado Argentino de Sóftbol, con 12 entrerrianos en el plantel, y conducida por el paranense Julio Gamarci, se alzó con la medalla de oro por primera vez.Tras su regreso a Paraná, Gian Marcos Enrique Scialacomo, el representante más joven en la Selección, estuvo en el programa, de, y contó cómo vivió ese momento.Asimismo, se refirió a la enfermedad que padece desde los 12 años y la cual pensó que le impediría hacer lo que deseaba y cumplir sus sueños. "Cuando me detectaron la diabetes le dije a mi mamá que ojalá eso no me impida nunca más jugar al sóftbol", expresó.Además, contó cómo hizo su vecino para recorrer a dedo 2.400 kilómetros hasta Lima, sólo para ver cómo el Seleccionado de Softbol se coronaba campeón panamericano por primera vez. Su testimonio, en el siguiente video: