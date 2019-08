Presunto abuso sexual en escuela Tabaré: Piden celeridad en la causa

La mamá de una niña que asistía a la escuela Tabaré pide celeridad en la causa que denunció en abril de este año.



"Mi hija fue víctima de abuso por un ordenanza, según las descripciones físicas que me dio la nena. Desde la escuela Tabaré la única respuesta que me dieron es que fue un invento para llamar la atención. Siento bronca, impotencia. No entiendo por qué la directora y la maestra no la cuidaron", expresó a Elonce TV.



Asimismo, dijo que "a la denuncia la quise hacer el 5 de abril y la fiscal que estaba en ese momento no me quiso tomar la denuncia. Recién el 10 de abril el secretario del fiscal Leandro Dato me tomó la denuncia. Mi hija no ha estado en Cámara Gesell todavía, estamos esperando porque pasaron cinco meses y sigue todo igual. El expediente no se ha tocado prácticamente".



En tanto, expresó que "me tocaron una hija, siento bronca. La nena está mal, solo llora, no quiere ir a la escuela, está todo el tiempo en crisis. La pasaron a otra escuela que tuvo problemas de abuso el año pasado. Para la supervisora fue lo más fácil hacer eso. No tuve apoyo ni de los padres compañeros de mi hija".



"Me dijeron desde la institución que la nena siga su vida normal en la escuela hasta que a la nena se le olvidara la mentira que había inventado. Ella no superó la situación, nunca lo va a superar si no le permiten expresarse", finalizó. Elonce.com