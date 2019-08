Desde hace un año reclama por un caño roto que inunda su patio

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Miguel Ángel tiene una humilde vivienda en calle Ceferino Namuncurá de barrio Anacleto Medina de Paraná. Según contó a Elonce TV recurrió a este medio con el objetivo de ser escuchado y tener una solución a un problema de larga data.



"Estamos por hacer el festejo de un año; va a cumplir un año la rotura de un caño que está en el terreno de al lado y ya no se puede vivir más. El agua no se filtra más", indicó el vecino.



Miguel Ángel indicó que habló con todos, desde autoridades municipales de distintas dependencias, hasta con fiscales y el Defensor del Pueblo. Ya no recuerda la cantidad de notas presentadas, pero "nunca vinieron a solucionar el problema".



El predio donde está el caño roto "pertenece a la municipalidad de Paraná, ellos se tienen que hacer cargo, no puedo estar con mi familia viviendo una situación así". En tal sentido, contó que su mujer ya no quiere salir más al patio porque ya se cayó en dos oportunidades.



Finalmente, indicó que el agua que brota "es potable, no es agua servida ni de cloaca, tengo que recurrir a ustedes porque nadie me ha dado respuestas", reafirmó. Elonce.com