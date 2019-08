Habrá una campaña solidaria por el "Día de Acción por las 2 vidas"

Foto 1/2 Foto 2/2

Con motivo de celebrarse este 8 de agosto el "Día de Acción por las 2 vidas", desde la Red de Familias entrerrianas, se llevará a cabo una campaña solidaria y de concientización "al cumplirse un año del triunfo de la Vida en el Congreso".



En declaraciones a Elonce TV, Paola Guía, de Red de Familias, explicó que "el 8 de agosto se declaró Día internacional por las dos vidas, a propósito de que se cumple un año que en el Senado de la Nación se rechazó el proyecto de ley de interrupción del embarazo".



"Para nosotros es una fecha muy importante, muy significativa porque el año pasado se dio una lucha muy dura, tanto de Diputados como en Senadores; nosotros trabajamos muchísimo y lo vamos a seguir haciendo porque consideramos que la vida es el primer derecho que tiene que ser defendido y no puede ser vulnerado bajo ninguna causa", afirmó.



La invitación es para este jueves 8 en la Plaza 1º de Mayo, a partir de las 17. "Será un día de encuentros, se repartirán folletos y habrá un lugar para que jueguen los niños". Asimismo, se recibirán pañales tamaño G y XG (grande y extragrande) y leche en polvo que serán donados a la Fundación Mil Días y Paranin, dos instituciones que se ocupan de niños en situación de vulnerabilidad.



"La idea es que se acerquen las familias, los jóvenes, habrá música, baile folclórico, stand informativos para los que quieran interesarse en esta causa pro vida", dijo Guía.



En tal sentido, mencionó que desde la Red de Familias, "queremos seguir difundiendo que toda vida tiene un valor inmenso, que siempre hay alternativas y salidas al aborto, somos conscientes que hay mujeres en situación de vulnerabilidad que pasan por situaciones muy complicadas, pero casualmente no solo nos ocupamos de defender la vida sino también de apoyar, acompañar a esas mujeres, no nos quedamos solo en la palabra sino que traducimos a hechos las cosas".



Finalmente, Guía dio cuenta que "hay un desconocimiento muy grande de lo que es realmente el conocimiento de la vida, porque algunos dicen que no se sabe. Pero científicamente está comprobado que la vida comienza en el instante de la concepción y toda persona tiene derecho a vivir, no importan las condiciones en que ese embarazo haya sido gestado. La mayoría de las mujeres que quieren recurrir al aborto están en una situación desesperante, pero siempre hay alternativas y soluciones. Hay un montón de ejemplos de chicas que han llegado en situación muy desesperante y que hoy están agradecidas por haber traído a sus hijos al mundo". Elonce.com