Rechazo al Procedimiento de Crisis: Nuevo escenario para el transporte urbano

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos rechazó el Procedimiento Preventivo de Crisis que habían solicitado las empresas que prestan el servicio de transporte urbano en Paraná por considerar que "no están dados los requisitos para acceder al mismo", dijo ael titular de la repartición, Fernando Quinodoz. Una vez que las partes estén notificados, "nunca se habrá sustanciado el proceso. A partir de allí, vencen los efectos", entre los que se encontraba la no realización de medidas de fuerza.. Para despedir trabajadores deberán abonar la indemnización completa establecida por ley, mientras que. En estos 15 días, no han abonado ni un centavo más a pesar de que han recibido fondos de subsidios y por la prestación de servicios", manifestó el funcionario."Mañana vence el plazo para pagar los haberes del mes de julio. Durante 15 días obligamos a los trabajadores a prestar el servicio y los empleadores no abonaron un centavo más", cuestionó el secretario de Trabajo."Mientras estuvo el paro, dinero que recibieron los empresarios lo volcaron a disminuir la deuda con los trabajadores. Mientras estuvo la conciliación, ningún centavo fue al bolsillo de los trabajadores., expresó Quinodoz."Las empresas deben abonarles a los trabajadores lo que les están adeudando", enfatizó Quinodoz, quien explicó que las empresas no han cumplido con requisitos para dictar el Procedimiento Preventivo de Crisis y uno de ellos es que no presentaron los balances, además de la competencia de la dependencia a su cargo.