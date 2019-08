La palabra de los jugadores de Patronato tras la derrota ante Boca

"Que en 15 minutos te lo liquiden te da mucha bronca"

El conjunto dirigido por Mario Sciacqua perdió 2-0 en el encuentro ante Boca Juniors. El partido se le abrió rápido al Xeneize, que lo resolvió en 15 minutos con los goles de Eduardo Salvio y Carlos Tevez.El conjunto dirigido por Mario Sciacqua habló contras la derrota ante Boca y brindaron su análisis del partido en el perdieron 2-0 como local."Fue un golpe duro en los primeros 15 minutos porque no pudimos encontrarle la vuelta y nos golpearon", reconoció Cristian Chimino a"El equipo se sintió golpeado por estos jugadores, que tocan la pelota, agrandan la cancha y se hace difícil", evaluó, al tiempo que destacó: "El segundo tiempo fue distinto, nos paramos mejor, recreamos situaciones y ellos ya no llegaron pero ya tenían el resultado puesto"."Fue otro partido a partir del segundo gol de ellos, porque ya tenían la ventaja y estaban más relajados", remarcó."Nos esperábamos estar abajo en los primeros 15 minutos", sentenció tras la derrota ante el Xeneize. "Es un equipo que juega al toque, no te da tiempo a que lo presiones y hoy no se equivocaron nunca, todas las que jugaron a un toque le salieron y así te rompen la presión fácilmente", explicó el lateral derecho.En la oportunidad, prefirió no hablar del arbitraje de Rapallini, y se mostró "dolido" por cómo se dio el partido. "Que en 15 minutos te lo liquiden te da mucha bronca, pero tendremos que seguir adelante", destacó.Gabriel Avalos, por su parte, se defendió: "El equipo dejó todo en la cancha, se corrió todo pero.. Tal vez nos descuidamos un poco al principio pero después supimos dominar el partido, y si bien es una derrota que nos duele, estamos más fuertes que nunca".En su análisis del partido, el paraguayo reconoció que el plantel tuvo "desconcentraciones" en los primeros minutos. "Boca no te perdona", remató. Y en ese sentido, justificó: "A pesar que no tuvimos tantas chances, supimos aguantar el partido"."Sabíamos que iba a ser un partido que nos iba a costar un poco más pero con Tarra pudimos presionar.. ya se nos dará el momento y vamos a salir mejor", aventuró."Costó mucho por el manejo futbolístico de Boca, por su forma de juego, pero los errores son mejor que te pasen ahora, que en el final", agregó.El delantero evaluó que el plantel rojinegro "no quería irse cabizbajo", pero de igual manera, arengó: "Esto recién arranca y todavía nos queda mucho por el camino".En tanto, Walter Andrade, se mostró "tranquilo". "Nos ganó nada más ni menos que Boca, si bien era nuestra cancha y estábamos ilusionados, habíamos dado un paso muy firme en la primera fecha, y hay que estar tranquilos porque el campeonato es largo", refirió."Estamos de pie, convencidos del trabajo que estamos haciendo y el grupo se seguirá formando", prometió el defensor, al insistir en "procesar lo que se hizo mal y seguir creciendo".En la oportunidad, El Negro pidió "no dramatizar". "Es un resultado que duele y molesta, pero hay que seguir.. Falta muchísimo", esperanzó."No quiero ver a Patronato en esta zona, pero esto es paso a paso y partido tras partido. Se perdió pero hay que dar vuelta la página y pensar en el próximo partido", insistió Andrade."La jerarquía de Boca te rompe la presión, y recién le agarramos la mano en el segundo tiempo porque durante el primero nos generó mucha confusión", explicó. Y continuó: "Donde dos jugadores te rompen la presión con un solo pase, quedas mal parado y te desarma la estructura"."No nos alcanzó", reconoció y prefirió ser autocrítico. "Boca nos ganó bien, manejó la pelota, fue más y se llevó un buen resultado", cerró.El volante de Patronato, Gabriel Compagnucci, rememoró: "Ellos venían muy bien y al margen de eso, Boca es Boca.. y cuando uno se duerme, ellos la van a buscar adentro"."Cuando hicieron el primer gol, aflojaron se sintieron más sueltos y ante un rival de ese calibre, lo pagamos caro", reconoció."Nos dormimos. Ellos arrancaron en superioridad en mitad de la cancha y en un abrir y cerrar de ojo nos encontramos 2-0 y contra estos rivales, lamentablemente se te hace todo muy cuesta arriba, pero más allá de eso, me quedo con el segundo tiempo del equipo", valoró el mediocampista por derecha.De igual manera, recalcó: "La verdadera identidad de este equipo es el sacrificio e ir para adelante", analizó al adelantarse al próximo rival, Huracán.