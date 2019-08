Andrade: "Para los jugadores paranaenses estos son partidos soñados"

El Estadio Presbítero Bartolomé Grella se prepara para recibir a Boca, en el marco de la segunda fecha de la Superliga.



Walter Andrade, histórico jugador del Rojinegro, expresó al programa El Pelotazo, de Elonce TV, que "después de 14 años uno ya entiende que esta es su casa. La ida de Sebastián Bértoli te hace caer la ficha de que ha pasado mucho tiempo, de que han pasado muchísimas cosas. El club ha crecido como ni soñábamos e inclusive estamos donde nunca pensamos. Para los jugadores paranaenses estos partidos son soñados".



"No es fácil Primera División, es competitiva, no tenemos los mismos recursos que los equipos de Buenos Aires u otros lugares del país, pero Patronato tiene algo especial. Es un club hermoso, familiar y deportivamente hablando tenemos algo que nos ha caracterizado y lo tenemos que defender. Tenemos una mística formada y eso nos ha llevado a que ahora, por ejemplo, podamos jugar con Boca", expresó.



Se refirió a su ex compañero, el arquero Sebastián Bértoli, e indicó que "es una sensación rara desde que comenzó la temporada. No tenerlo en el vestuario es rarísimo, más con el campañón que hizo, estuvo siempre. Nos agarra melancolía porque él fue un símbolo de la etapa más gloriosa de Patronato".



"Tenemos un vínculo muy personal, es el padrino de mi hijo Agustín. Formamos una amistad muy linda, hemos tenido una convivencia de todos los días, compartíamos concentración. Son ciclos, a él le tocó primero, no es una decisión fácil el retiro pero lo apoyamos. Él está feliz y eso me pone contento", comentó.



Sobre Boca, opinó que "son partidos difíciles, tienen mucha jerarquía. Si no hacés cobertura quedás desprotegido porque tienen jugadores que en el mano a mano te ganan. Tenemos que estar muy concentrados, va a ser un partido muy intenso, vamos a correr más que con Colón. Va a ser un partido muy especial, mucha adrenalina, es un plus".



"Estamos muy bien. Yo estoy contento con el grupo humano. Vinieron muchachos con muchas ganas, ambición, con ganas de crecimiento, con ganas de que Patronato esté más arriba, con ganas de salir de la zona de descenso. Se trabaja con mucha intensidad, hay compromiso. Hicimos muy buena pretemporada. Hay intensidad, concentración, decisión", remarcó. Elonce.com