Patronato-Boca: El detalle de las calles que estarán cortadas desde las 13

Sobre los cortes de calles

Patronato buscará escribir una nueva página histórica en su participación en la Primera División cuando enfrente a Boca en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, desde las 20, con el arbitraje de Fernando Rapallini, en el duelo correspondiente a la Fecha 2 de la Suprliga.Apertura del estadio: El mismo será abierto al público a partir de las 17 Hs.-Hora inicio del partido: 20 Hs.-Este domingo no se venderán entradas en la sede de la entidad del club.-Se dispondrá de una restricción al tránsito en un radio aproximado de 500 mts. alrededor al estadio de manera progresiva a partir de las 13 Hs., los cuales serán totales (restricción peatonal-vehicular) o parciales (restricción vehicular), conforme se indica a continuación:-Churruarin y 3 de Febrero (Restricción vehicular).--3 de Febrero y Díaz Colodrero (Restricción vehicular, solo vecinos).--Almafuerte y Marangunich (Restricción vehicular, solo vecinos).--Ayacucho y Dragones de Entre Ríos (vehicular y Peatonal).--Churruarin y Ayacucho (vehicular y Peatonal).--Churruarin y Grella (vehicular y Peatonal).--Churruarin y Derqui (Restricción vehicular).--Alte. Brown y Ayacucho (Restricción vehicular).--Basabilbaso y Saraví (Restricción vehicular).--Ceballos y Saraví (Restricción vehicular).-- Borgobello y Saraví (Restricción vehicular).-calle Ayacucho entre Dragones de Entre Ríos y Churruarin, y, Churruarin entre Ayacucho y Grella, tendrá restricción total, solamente estará habilitado para el ingreso y tránsito de los colectivos de los equipos, árbitros, autoridades y protocolares visitante.-Al estadio se podrá ingresar en forma peatonal por:-Desde el Sur: por calle Marangunich o por calle Ayacucho hasta calle Dragones de Entre Ríos, luego se deberá tomar por Dragones de Entre Ríos hacia el este, continuar por calle Derqui, para ingresar por Churruarin a calle Ayacucho nuevamente.--Desde el Este: por Churruarin o por Ayacucho proveniente desde Alte. Brown.--Desde el Norte: por calle Ayacucho o calle Grella.--Desde el Oeste: por calle Ayacucho, por calle Saraví o bien por calle Vicente López y Planes para tomar luego por calle Grella en dirección al Club.-Los simpatizantes que concurran al estadio Presbítero Grella deberán concurrir con entradas y documento nacional de identidad, a tal fin, se han dispuesto cuatro puntos de pre controles los cuales estarán ubicados en:-Churruarin y Ayacucho.--Ayacucho y Saraví.--Grella y Saraví.--Churruarin y Grella.-los mismos estarán ubicados en:-San Nicolás y Ayacucho.--Grella y San Nicolás.--Churruarin y Grella.-Los medios de prensa que se encuentren debidamente acreditados y autorizados podrán ingresar por la intersección de calles Churruarin y Grella, debiendo ingresar a las instalaciones del estadio por la puerta de ingreso a Secretaría. Se resalta que la prensa local podrá ingresar con la identificación correspondiente, siendo la misma individual e intransferible, en tanto que, la prensa de otros puntos lo hará mediante listado de acreditación. Sin excepción quienes no tengan identificación o no estén en el listado no podrán hacer ingreso.-Los vecinos comprendidos dentro de los cortes totales o zona restringidas al tránsito peatonal podrían ingresar presentando documento de identidad que acredita domicilio en la zona.-A los fines de evitar cualquier tipo de percances, se hace saber que no se podrá ingresar al estadio, tanto al sector de populares o plateas, con los siguientes elementos:-No se permitirá al público el ingreso de pirotecnia (sonora, lumínica o humo).--No se permitirá el ingreso de envases de vidrio.--Papel picado (evitar posibles focos ígneos y por estar prohibido por Súper Liga).--Paraguas.--Ingreso de equipos de mate, bebidas alcohólicas o venta en el interior del club, como así tampoco el expendio de bebidas con hielo solido.--Todo tipo de elemento contundente que pueda constituir un riesgo para terceros.--Subirse a los cercos perimetrales o dañar los mismos.--No se permitirá el ingreso de banderas de ninguna medida, trapos, etc.-La Policía de Entre Ríos contara con equipos de filmación móvil a los fines de documentar toda posible y eventual escena que constituya una falta contravencional en el marco de la Ley Penal Contravencional en espectáculos deportivos.-Se contará con la presencia de terminales de Tribuna Segura, motivo por el cual, toda persona (sin excepción), que ingrese a los estadios sean dirigentes, público, periodistas o jugadores, serán controlados por lo que deberán concurrir con Documento Nacional de Identidad.-Se solicita al público que no dañe los alambrados perimetrales trepándose a los mismos innecesariamente, esto le cuesta caro a las entidades deportivas en lo que hace a la reparación de los mismos, en tanto que, puede ser pasible de sanción y/o informe por parte del Árbitro (multa y/o suspensión de la cancha).Se ha acordado con los dirigentes de las entidades que participan en esta jornada como así también con la L.P.F., poner todo compromiso y ocupación para que la fecha en los diferentes estadios sea una fiesta del fútbol, donde toda situación que atente con el espíritu con el cual se viene trabajando "El fútbol es un deporte, volvamos con la familia a las canchas", dará lugar a las sanciones correspondientes en forma particular o general en el marco de la Ley Penal Contravencional en Eventos Deportivos y Disposiciones de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad de la Nación, a lo cual la Provincia de Entre Ríos se encuentra adherida.