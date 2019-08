Descubrieron rieles y durmientes del antiguo tranvía en la Peatonal

Durmientes y rieles que pertenecieron al tranvía de la capital entrerriana aparecieron en los últimos tiempos por las obras que se realizan en la Peatonal. Al respecto, el historiador Julio Ruberto señaló que "nos trae tristes recuerdos de haber sido una de las ciudades más avanzadas con un sistema de tranvía eléctrico que no contaminaba y nos ponía al nivel de las capitales más importantes. Daba solución al transporte de una manera que hoy sería moderna. Todo el mundo está volviendo a esto y cuando se hacen obras como esta y en la plaza Alvear aparecen los rieles y durmientes".En declaraciones a, recordó que "este ramal pasaba por calle San Martín e iba al ferrocarril. Era un sistema altamente eficiente que, lamentablemente, políticas que uno no entiende como ciudadano, decidieron que el colectivo era más ágil y moderno".Comentó que "el tranvía funcionó entre la década de 1910 y la de 1960. Una lástima que no se recupere esto, aunque sea para el recuerdo, porque cuando se vaya la generación a la que pertenezco, ya nadie lo va a recordar, porque no logramos que el tranvía se exhiba. El tranvía está tirado en un galpón de ferrocarril, deteriorándose, después del esfuerzo que significó que se restaurara", manifestó Ruberto.Lamentó que "estos rieles se cortan a soplete para tirarlos, porque lo hacen de a metros. Si hubieran levantado y cortado al menos de a 10 metros uno podría haber simulado una maqueta para recrear, para que los turistas y nostálgicos vengan a sacarse fotos"."No está mal recordar el pasado. No vivir en el mismo, pero si recordarlo", resaltó.Contó que "en el tranvía, sentadas podía viajar una veintena, pero parados, como era la costumbre y para lo cual venían con manijas, la capacidad era mayor"."Además de tranvía, había unas zorras especiales para trasladar la carne desde el matadero hasta el Mercado La Paz, también iban al cementerio, al ferrocarril, al Parque Urquiza y al puerto. Era muy lindo, con el motorman tocando la campanilla", añoró.