Pasión por Patronato: Acamparon desde la medianoche para adquirir su entrada

Fanáticos del rojinegro se congregaron desde temprano en la puerta de las boleterías del estadio Presbítero Grella, con un único objetivo: adquirir la entrada para el encuentro contra Boca Juniors que se disputará este domingo."Con frío, pero había que hacer la fila por los que no pudieron venir, familiares y amigos", aseguró auna mujer, quien recalcó su pretensión de "apoyar a Patronato porque es un partido importante".Si bien la venta de entradas para no socios iba a comenzar en horas del mediodía de este viernes, una hincha del Santo había llegado a las 00.30 a la puerta del Grella. "Y ya había dos adelante nuestro", rememoró."Fuimos haciendo un relevo porque antes estuvo mi hermana. Hay que ayudarse entre todos para pasar el frío", explicó.Patronato y Boca Juniors disputarán este domingo la 2° fecha de la Súper Liga, desde las 20 en el Grella."Los colores y el amor a la camisera", destacaron las fanáticas en relación a su pasión por el rojinegro desde su infancia. "Lo único que queremos es ganar, con 1 a 0 estoy feliz", estimó."Patrón va a ganar", aseguró un hombre que se había llevado su banquito para hacer más cómoda la espera por su entrada. "El domingo me acompañará mi señora, o yo a ella", bromeó. "Se hace un esfuerzo para comprar la entrada, pero cuando podemos, venimos", remarcó, al tiempo que comentó que esperaba ganarle al Xeneize 1 a 0."En la espera para ver un partido de gran trayectoria", destacó un hombre, al que lo acompañaban sus hijos. "Que Patronato no se vaya para que todo Paraná pueda venir a verlo.. hay que juntar los pesitos, se dejan de lado algunas cosas, pero es un sacrificio por un premio", sostuvo. El resultado que aventuró de cara al encuentro, fue un empate.