Festejo del "softbol de oro": profunda emoción en la familia de Gian Scialacomo

Sociedad

La historia del Capitán: De cobrar $ 2 por partido a lograr el Oro en Softbol

La madre de Bruno Motroni, Capitán de la Selección de Softbol, que se consagró en los Panamericanos, habló sobre el inicio de su hijo en el deporte. "Esto no tiene precio, si me llega a cobrar, me fundo", resaltó. Su anécdota