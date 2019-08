Benjamín tiene 5 años y necesita alojamiento en Buenos Aires para su tratamiento

Benjamín Prado tiene 5 años y es un paciente oncológico. Para dar continuidad con su tratamiento, debe viajar a Buenos Aires y quedarse durante varios días, ya que se atiende en el hospital Austral, pero no tienen donde hospedarse y la obra social no tiene un lugar en la Capital Federal donde ellos puedan quedarse.dialogó con Edith su mamá quien explicó que el próximo martes tienen turno para un electroencefalograma y los días posteriores tiene turno con neurólogo, oncólogo, neurocirujano y para una resonancia. "Pero", indicó.Benjamín y sus padres llegarían a Buenos Aires el martes por la tarde ya que el turno es a la noche y necesitan alojamiento hasta el día viernes."Él. Necesitamos viajar cada dos o tres meses a Buenos Aires, según nos indican los médicos", agregó Edith.En tal sentido, recordó que ya debieron suspender un turno porque no consiguieron "cómo solventar los gastos" para el alojamiento. "Nuestro ingreso no alcanza, yo soy estudiante de Enfermería y mi marido es empleado público y no llegamos", señaló. La mujer estima que necesitaría unos 2500 pesos por día para solventar los gastos de alojamiento y comida para la familia compuesta por cuatro personas, ya que además de Benjamín tienen otro niño de 4 años.La familia abrió una cuenta a nombre depara quien pueda colaborar. El número esEl número de celular de la mamá de Benjamín es: