Participarán de una competencia y necesitan un transporte que los lleve a La Paz

Un grupo de 15 niñas y niños que bailan ritmos en Club Atlético Puerto Viejo, participarán de una competencia que se llevará a cabo en Club Independiente de La Paz. Será este sábado, pero no cuentan con un transporte para llegar hasta el lugar. Piden colaboración de la ciudadanía.



Jésica, explicó a Elonce TV que "cuesta 470 pesos el pasaje por cada chico. Si hubiéramos tenido más tiempo organizábamos bingos, bailes y otras actividades para poder juntar dinero, pero esta vez no pudimos. Lo único que pudimos recaudar es el tema de las coreos pagas, que ya enviamos ese dinero y es mucho. No llegamos para las traffic".



En ese sentido, pidió que "si alguien tiene algún medio de transporte y se pueda solidarizar con los chicos es necesario que se comunique con nosotros para que no pierdan la oportunidad de competir".



Los pequeños bailan ritmos mixtos, cumbia, reggaetón, rock y otros. El torneo inicia a las 10 y finaliza cerca de las 15.30. Para colaborar, comunicarse al teléfono 154728147. Elonce.com