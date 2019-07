La Asamblea Ciudadana manifestó su rechazo a la inminente suba del boleto

Paraná El órgano de control resolvió el monto de suba del boleto de colectivo urbano

"Para la prestación del servicio en óptimas condiciones, conforme a lo que establece en contrato de concesión, se analizó un incremento de la tarifa del orden de los 29 y 30 pesos alcanzaría para que se cubran los gastos operativos del servicio", confirmó ael concejal Enrique Ríos (FpV).Fue tras la reunión del organismo de monitoreo y control de la concesión Sistema Integral Transporte Urbano (SITU) en la que se analizaron los estudios de costos de los especialistas en representación de las empresas y los bloques que integran el mismo.que la entidad elabora un documento que será avalado por instituciones, gremios y facultades de la ciudad para manifestar su rechazo a la medida."Será imposible pagar ese boleto y lo vamos a rechazar", sentenció Glausser. "Este ha sido un gobierno municipal totalmente adecuado a la empresa, y comenzó con el contrato de concesión, que fue elaborado por la empresa, las vueltas de las calles porque les convenía transitar de esa manera y los semáforos que quedaron detrás de los peatones", detalló.En la oportunidad, desestimó que el Concejo Deliberante fuera a tratar el aumento, porque, de acuerdo a lo que estimó, "se habla de una suba por decreto"."En todo este tiempo no se ocuparon de buscar alternativas, no fueron a Presidencia de la Nación, siendo que son del mismo signo político, para pedirle subsidios nuevamente.. No se ocuparon de nada y lo único que hicieron fue atender las urgencias de las empresas", denunció la vecinalista."Cuando el gobierno municipal habla de emergencia, no le interesa la emergencia de los vecinos, sino, la emergencia de los grandes capitales", apuntó."La ciudadanía rechaza este Estado municipal que tomó permanentes medidas contra nosotros, porque todo lo que la empresa pidió, se lo dio", recalcó, al tiempo que advirtió: "Disminuyeron recorridos y hay hasta una hora de espera".Glausser subrayó que "mienten" los funcionarios de la actual gestión municipal. "La disminución de pasajeros se debe al costo del transporte, la poca frecuencia que tienen las unidades. La gente tiene que ir a trabajar, pero llega tarde, pierde el presentismo, y se arregla como puede", indicó.Por su parte, el secretario municipal de Servicios Públicos, Ricardo Frank, anteademás de confirmar el pedido de aumento, adelantó que se podrían llegar a "redistribuir o modificar algunos recorridos de las unidades"."Estudiaremos con las vecinales alguna variación para mejorar el servicio, para que le sirva a la empresa y al usuario de Paraná", indicó Frank, al dar cuenta de la supuesta "optimización" que se pretende del servicio".Pero para Glausser, la pretensión para optimizar el servicio, "es todo un cuento". Y en esa línea, sentenció: "Que se saquen la careta y digan la vedad porque les dieron todos los aumentos que pidieron y el servicio fue desmejorando"."Nunca contemplaron a los vecinos de la ciudad, tenés que caminar hasta cinco cuadras de una parada a otra sobre calle España. Y o de las garitas fue un cuento porque empezaron a armarlas en un barrio pero perdieron las elecciones y no se hizo nada", denunció.