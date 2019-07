La comuna pide a vecinos no conectarse a la red del Colector Cloacal Sudeste

Paraná Varios frentes de trabajos simultáneos en el Colector Cloacal Sudeste

Está en plena ejecución la obra del Colector Cloacal Sudeste, que permitirá abastecer de ese servicio básico a una amplia zona conformada por más de una docena de jurisdicciones vecinales.Al respecto, desde la Subsecretaría de Saneamiento de la Municipalidad de Paraná, área que tuvo a su cargo la elaboración del proyecto ejecutivo y lleva adelante la supervisión de los trabajos en marcha, se pidió a los vecinos de esa zona que no se conecten a esa red aún en extensión, hasta tanto no esté finalizada la obra, y la comuna tenga la recepción definitiva.Mientras tanto, la conexión que queda prevista en la vereda, en una cámara de inspección, no podrá ser utilizada.Además se recordó que la conexión domiciliaria deberá realizarse a través de un matriculado inscripto en la Dirección de Obras Sanitarias.El profesional debe informar, hacer los planos y pedir la autorización y habilitación correspondiente. Y en el marco del saneamiento que conlleva la obra, se debe proceder al secado del pozo ciego, que se debe vaciar, y arrojar luego dos bolsas de cal viva y rellenar con escombros o tierra.Se advierte y se aclara sobre esta situación, ya que el vecino que infrinja esta situación y se conecte a la red aún no habilitada, quedará sujeto a sanciones o problemas directamente con la empresa contratista a cargo de la obra, ya que mientras estén en ejecución los trabajos, es la que tiene a su cargo la responsabilidad en las nuevas redes e instalaciones.En tal sentido, desde la comuna, recordaron los requisitos para la conexión a la red de cloaca:- Solicitud de conexión a la red externa de cloaca firmada por la persona propietaria del inmueble y la o el matriculado.- Adquisición de la carpeta de solicitud de aprobación de planos (Juzgado de Faltas, en calle Alem 826).La Dirección de Obras Sanitarias realiza la revisión de los planos y la inspección de obra. El resultado lo recibe la o el matriculado a través de la aprobación final de los planos.Los trámites se realizan en el Departamento de Instalaciones Internas de la Subsecretaría de Saneamiento, en avenida Francisco Ramírez N° 2.821. El teléfono es 4342695. La atención al público es de lunes a viernes de 6.30 a 13.30.