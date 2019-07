Pide trabajo y un lugar para alquilar y vivir con su familia

Un hombre solicita una casa para alquilar y un trabajo. En este momento vive en barrio Los Arenales, pero asegura que tiene tiempo hasta el miércoles para conseguir otro espacio.



José Ramón Andino, explicó a Elonce TV que "estoy alquilando en zona de Los Arenales, la dueña de la casa me dio hasta el miércoles. No conseguimos nada. Tengo tres hijos chicos, uno con problemas de salud, y mi mujer. No tengo laburo, vivimos de changas. Tenemos para pagar un alquiler pero no conseguimos. La señora que nos alquila ahora nos quiere sacar las cosas a la calle".



"Cobramos Asignación Universal por Hijo nada más, no tenemos otra ayuda. No consigo un techo, tengo los tres chicos, uno tiene una malformación, sufre de convulsiones, de epilepsia. Estamos a punto de quedar en la calle", agregó.



Comentó que "fui a muchas áreas a plantear mi problema pero no tuve solución. También necesito trabajo. Soy albañil pero puedo hacer cualquier cosa que se necesite. Nunca vendí drogas, ni tengo antecedentes ni nada. Soy un buen pibe, tengo una excelente familia, no nos metemos con nadie. No quiero un bolsón, quiero un trabajo y un techo".



Por cualquier ayuda, comunicarse al 154765581. Elonce.com