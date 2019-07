Está en situación de calle y lo golpearon tras entredicho "por unos baldes"

El hecho generó el repudio a través de las redes sociales, luego de conocerse lo sucedido:



", contó Pedro Tori a, cuando nuestro medio se acercó hasta el lugar en que realiza la tarea de cuidacoches.A lo primero que atiné fue a tirarles una piedra para frenarlos, pero me pegaron igual.", relató el hombre. Según dijo, las personas que lo agredieron se desempeñan en ese lugar en el horario de las 14 en adelante.Al describir a "la persona que le pegó", dijo que es "un hombre calvo, robusto". Había otra persona, dijo."Hace 20 años que estoy acá, gracias a la caridad de la gente", contó.Manifestó asimismo que ". Dijo que no radicó la denuncia, porque "casi no puede caminar".En el mismo sentido, destacó que todos los días concurre a la Iglesia San Miguel, porque allí le brindan el almuerzo. "Ahora me lleva una hora ir hasta ahí, por lo que me pasó en la pierna".