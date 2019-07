Transporte urbano: Intendentes acudirán a Provincia y Nación por asistencia

La deuda que reclama Buses Paraná al municipio de Paraná

Tras la reunión que mantuvo el intendente de Paraná, Sergio Varisco, con sus pares de Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda para analizar posibles soluciones a la crisis que atraviesa el transporte urbano de pasajeros en la ciudad y el área metropolitana,supo que las partes acordaron acudir al gobierno provincial para gestionar el subsidio del boleto., confirmó a"Hubo una solicitud de los concejales que participan habitualmente de las reuniones del SITU para el tratamiento de la declaración de emergencia para el transporte público y", comunicó el funcionario municipal.De acuerdo a lo que indicó, el ideal de los responsables políticos de las intendencias de Paraná y el área metropolitana es que "la tarifa, en base a esa disminución de subsidios, no afecte a los usuarios del transporte"."Una vez que sepamos las tarifas de las que estamos hablando, porque para saber si hay que incrementar o no la tarifa, si necesitamos ayuda, primero tenemos que determinar el monto de lo que sería una tarifa justa que disponga de todos los elementos necesarios para la sustentabilidad del sistema de transporte", sostuvoEn la oportunidad, bregó por "no hacer de esto una cuestión política".porque gran parte del transporte que va hacia determinados lugares de Paraná, tiene sentido por llegar y levantar el pasaje de San Benito", apuntó al dar cuenta de "la extensión del transporte"."Así como el colectivo llega, también es mucho el pasaje que toma y eso hace a la sustentabilidad del sistema del transporte", subrayó.Y ese sentido, adelantó:En tanto,, comentó: "Si bien habíamos tenido reuniones anteriores, hoy empezamos a interiorizarnos un poco sobre la situación de crisis en el transporte y en fijar políticas a futuro en lo referente a lo que podamos aportar desde los municipios"., recalcó.Al dar cuenta que la reunión que fue acordada para este miércoles, el mandatario municipal comentó que la empresa tendrá que dar cuenta del costo por kilómetro para prestar el servicio, para después analizar el costo de la tarifa y ver de qué se implementa porque a la concesión la tiene la municipalidad de Paraná.Fue en se sentido que estimó: "Debemos pensar a futuro en que el resto de las ciudades tiene que estar participando de una forma más activa en la próxima concesión, ver que de que se nos incorpora.Por lo pronto, Dumé se manifestó "acompañando las gestiones ante Provincia y Nación para darle más fuerza al petitorio de la municipalidad de Paraná".Por su parte,sólo refirió que "la Provincia, desde diciembre, aporta al transporte público casi 500 millones de pesos en tiempo y forma"."Lo que nos compete es el área metropolitana, y al municipio de Paraná, el municipio de Paraná", se desligó.Al consultarle a Frank sobre la supuesta deuda que Buses Paraná, concesionaria del servicio de transporte, le reclama al municipio, éste aclaró: "Es el ideal del reclamo de las empresas que puede estar ajustado o no a derecho, pero tendrán que plantearlo por las vías correspondientes".Y en ese sentido, reiteró: "El municipio niega que correspondan esas adecuaciones que ellos manifiestan como deuda". De acuerdo a lo que reconoció, la comuna si adeuda los montos correspondientes al subsidio de 2.80 para por la tarifa que paga el paranaense, al igual que el Boleto Estudiantil Gratuito."El municipio hizo un adelanto financiero en abril y los meses que le siguieron, porque la empresa lo había solicitado para hacer frente a sus costos operativos, principalmente por salarios", recordó, al tiempo que acotó: "El municipio le hizo un préstamo de 12.4 millones de pesos".Y continuó: "Según las disposiciones del decreto para ese financiamiento, esa acreencia tenía que ser recuperada por el municipio. Pero ante la presentación del expediente por el reclamo de subsidios por parte de la empresa, el área contable de la comuna y la parte legal de Hacienda del municipio dispusieron que habría que retenerle ese dinero en concepto de adelanto financiero".En la oportunidad, Frank adelantó que "se trata de liberar los fondos de la última cuota del Boleto Estudiantil Gratuito y el remanente del tercer pedido por el subsidio de 2.80 pesos". Sin embargo, aclaró que "esa cifra está muy alejada del reclamo de las empresas".A lo que, sólo aclaró que "se presentaron todos los expedientes" para dar cuenta de la deuda que mantiene la comuna de la capital entrerriana.El empresario dio cuenta de la "complicada" situación del transporte urbano, y en relación al pedido de aumento de la tarifa, acotó:"Se evaluará el valor el monto y se verá de qué forma se llega a ese valor, si es con asistencia, subsidios o compensaciones", cerró. Finalmente, reiteró que una flexibilización del servicio ayudaría a superar la crisis que atraviesa el sector.