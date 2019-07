Se realizó por primera vez en Entre Ríos una radiocirugía: ¿En qué consiste?

El Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER) que funciona en la localidad de Oro Verde, concretó el pasado viernes un importante procedimiento de radiocirugía en una paciente a la cual se había detectado una metástasis en el sistema nervioso central.Sobre esta práctica, la primera que se realiza en la provincia, hablaron losy explicaron no sólo la importancia de poder practicar estos procedimientos en Entre Ríos, sino también en qué casos se pueden desarrollar.; es un desafío que lleva desde sus inicios, venimos haciendo cursos, convocando a profesionales y todo el equipo se viene capacitando desde hace dos años para poder decir que hoy tenemos la radiocirugía y estamos sumamente contentos", afirmó la Dra. Bertoncini en declaraciones aLa radiocirugía "es una técnica que es una modalidad de radioterapia externa que utiliza el mismo equipo con el que se hace la radioterapia convencional pero la diferencia es que irradia volúmenes pequeños a altas dosis, buscando una mayor concentración de la dosis en el tumor, un mayor control local y una mejora en la sobrevida global del paciente"., indicó Sosa Caresano.También hay que destacar quecon los que cuenta CEMENER. "Si bien hoy nosotros somos la cara visible del servicio, detrás de los médicos hay técnicos, físicos, gente administrativa, de limpieza y tantas otras personas que hacen que esto suceda y que los pacientes puedan venir y hacer su tratamiento", indicaron los profesionales.que había sido diagnosticada hace varios años. "Está haciendo inmunoterapia, que es un tratamiento que ha mostrado que prolonga la sobrevida de los pacientes en estadio IV y en un control se le detectó una lesión en el sistema nervioso central.l", resumió Bertoncini. Y agregó que la señora "tiene muy buen perfomance status, de hecho hace muchas actividades así que la idea era no deteriorar su capacidad de vida y parte cognitiva".Tras ello, agregó que el tratamiento se realizó el viernes pasado "y se fue tranquila, contenta, esta semana habrá un control de postradiocirugía y en unos meses una resonancia".Por su parte el Dr. Sosa explicó que la diferencia con la cirugía convencional "es que laLa radiocirugía viene a intentar salvar eso, tratamos muy pequeños volúmenes y cuidamos el cerebro restante".Y en tal sentido, Bertoncini destacó que. En algunos tipos de tumores, reemplaza la neurocirugía y en otros no, por lo que tenemos que seguir teniendo neurocirugía como estrategia inicial de eliminación de volumen tumoral para después hacer la radiocirugía. Lo importante es que el paciente no está internado y la tasa de complicaciones es mucho menor respecto a la neurocirugía convencional. El paciente hace el tratamiento y se va".Esto abre la perspectiva de la institución de posicionarse a nivel país, ya que pacientes de cualquier lugar de la Argentina y por qué no de países aledaños, pueden tratarse en Oro Verde "ya que se trata de una práctica que se hace en un día y se puede compactar".Finalmente, y para tener en cuenta, se explicó que CEMENER tiene convenios con muchas obras sociales y hospitales públicos; y todo parte de convenios y autorizaciones. "Hay obras sociales que están nomencladas y otras que no. Entonces", tras lo cual se determinan los pasos a seguir.