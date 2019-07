Encanto y belleza paranaense: Romanela Amato reveló sus ganas de tener otro hijo

Con apenas 14 años se fue a vivir a Buenos Aires. Incursionó en el modelaje y conoció Javier Saviola cuando el futbolista estaba en el momento cumbre de su carrera. Inició la relación con él sin saber que era un destacado deportista. Reveló en los estudios deuna curiosa anécdota, dio detalles de su profesión de sommelier y reveló sus intenciones de agrandar la familia."Tratamos de venir dos veces por año a Paraná: En el verano y el invierno. Javi y mis hijos están en casa", relató durante el programaesta belleza paranaense que en cada una de sus palabras deja en claro que no olvida sus raíces."Ingresé al mundo de la moda de muy chiquita, con 14 años de la mano de Roberto Giordano. Ahí hice el despegue de Paraná a Buenos Aires. Hubo un poco de polémica porque él trabajaba con menores de edad", recordó.Enseguida hizo hincapié en que "siempre tuve el apoyo y contención de mi familia. A los 14 años vivía sola con mis amigas en Buenos Aires, pero nunca aparenté la edad que tenía. Ellos siempre tuvieron fe ciega en mí, de que estaba haciendo bien las cosas".Romanela contó que a Saviola "lo conocí con 15 años en un evento en Buenos Aires. Nos presentaron. Ahí cambiamos MSN en ese momento. Tuvimos como un año de chat".Admitió que "cuando nos conocimos no sabía quién era" y comentó una curiosa anécdota: "Me di cuenta porque una vez me llamó y justo partía la Selección al Mundial. Yo miraba el televisor, estaban entrevistando a alguien y él pasaba por detrás hablando por teléfono conmigo"."Dejé Argentina a los cuatro años de novios. Trabajé un poco en Portugal, pero después me fui alejando del modelaje. Me moría de ganas de ser madre. En mi profesión, cuando sos mamá es difícil llevarlo", dijo.Además, acotó que "con Julieta aumenté 30 kilos. Me comí todo. Ni recordarlo, porque era impresionante. Siempre me alimentaba bien, nunca pasé hambre, pero cuando estaba embarazada exploté".A partir de entonces "me dediqué a la maternidad y enseguida vino Fabricio".Ante ello, hizo la carrera se somnelier. "Abrí mi empresa en Andorra. Trabajo para bodegas, hago eventos y catas".Consultada sobre la denominación de botineras que reciben las mujeres de futbolistas y lo que ello conlleva, Romanela manifestó: "Había veces que me molestaba cuando me daban ataques de soledad y me decían que vivía como una reina"."Ellos están constantemente viajando. Su profesión no permite hacer amistades. Siempre yendo y viniendo. No llegas a instalarte en una ciudad que te tenés que ir a otra. Lejos de la familia no es lo mismo que tener a tu mamá, tu tío o alguien cerca, aunque sea para tomar unos mates", detalló y enfatizó: "Se extraña tanto cuando uno está lejos. Se valora más Paraná que cuando uno está acá. Se extraña mucho", insistió.Consultada en los estudios deacerca de cómo se imagina en el futuro, señaló que le espera "que mis hijos me den nietos y de grande me imagino en Paraná. Creo que donde nací voy a morir. Me gustaría pegar la vuelta una vez que mis hijos estén grandes".Y adelantó: "Me gustaría un hijo más. Se está dialogando. Espero que mis hijos sean felices y que sigan con salud, que es lo más importante".Asimismo, reconoció que "a Javier le gusta mucho Paraná. Es como una desconexión". En ese momento, muchos televidentes se comunicaron para hacer notar la humidad del exfutbolistas. Indicaron que cuando está en esta ciudad concurre habitualmente a un supermercado de calle Blas Parera y que no tiene inconvenientes interactuar con los vecinos.Romanela y su marido colaboraron para que Renzo Oliva pueda viajar a China para someterse a un tratamiento para recuperar la visión. Ante ello, resaltó la importancia de "poner un granito de arena" para este tipo de casos. "Los padres se emocionan con la movida que se hizo. El nombre re Renzo generó cosas en todo el mundo", expresó Romanela.Interrogada acerca de cómo se mantiene informada sobre lo que ocurre en la capital entrerriana expresó: "Entre mucho a Elonce.com" y en el caso de Renzo me contactó una chica y en otras cuestiones hay cosas de las que me entero, lo comentamos con Javi y lo hacemos", dijo sobre los actos solidarios a los que se suman.