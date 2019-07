Madre pide donaciones de pañales para su bebé internado con pólipo intestinal

Benjamín González tiene un año y cinco meses, y permanece internado en el hospital materno-infantil San Roque de Paraná a causa de un pólipo intestinal. Su mamá, a través de Elonce TV, encomendó las donaciones de pañales para su pequeño y un lugar para vivir junto a su otro hijo.



"A los dos meses de vida entró en emergencia con un vólvulo, un imaginado; fue sometido a una operación para salvar su intestino pero perdió casi todo.. quedó con casi cuatro centímetros de intestinos y 15 de colon", comentó a Elonce TV, Elsa, su mamá.



La mujer refirió que "usa 16 pañales por día, más óleo y algodón". Fue en ese sentido que imploró las donaciones de pañales para bebé, en tamaño grande.



"Las voluntarias del hospital me ayudan pero nunca llego por los gastos", argumentó la mamá de Benjamín.



Los interesados en colaborar, pueden acercar sus donaciones al quinto piso del nosocomio, o al merendero El Lucerito, ubicado sobre calle Lebensohn y Cortada 832.



"Mi único sustento es la Asignación Universal, tengo otro nene de tres años y me reparto entre el cuidado de los dos. Me prestaron una casita de chapa para vivir, en avenida Ejército del barrio El Perejil", indicó.



Fue en ese sentido que solicitó un lugar para vivir, porque el pequeño está por salir con internación domiciliaria y debe estar en un lugar acondicionado. (Elonce)