Antes del inicio de la Superliga, el plantel de Patronato recibió la bendición

Como ya es tradición, a un día del inicio de la Superliga el plantel de Patronato participó de una Misa en la Parroquia Santa Teresita y los jugadores recibieron la bendición. También estuvieron presentes jugadores de la Reserva e Inferiores.Walter Andrade, explicó aque "es una Misa tradicional, característica, se disfruta muchísimo. Les comentaba a los chicos que han venido que es un momento de unión y comunión"."Para la mayoría es algo nuevo, en los clubes generalmente no se hace. Muchos trajeron ofrendas. El Padre Diego tiene algo especial que hace que lo escuchen, cuenta la historia del club. Patronato hace hincapié en la unión, en la familia. Esperamos arrancar con el pie derecho el torneo", dijo.Comentó que "por la lluvia no pudimos entrenar al 100% pero entrenamos prácticamente a full por siete semanas y ya estamos pensando en Colón".El Padre Diego Rausch, indicó que "como todos los años se vive un hermoso momento, se junta el trabajo, el sacrificio. Muchos de ellos se están adaptando junto a sus familias porque tienen que escolarizar sus chicos, instalarse en una casa. A todo eso que es esfuerzo y sacrificio también lo ponemos hoy en esta Misa que hemos celebrado para que ande todo bien este año"."Para los jugadores nuevos esto debe ser llamativo porque hay chicos que tienen una gran trayectoria y no sé si habrán tenido alguna Misa en otro club. Nosotros queremos conservar esto tan lindo, nuestro, que hace al origen del club, como lo quería el Padre Grella", consideró.Asimismo, señaló que "se notó la ausencia de Sebastián Bértoli en la Misa porque siempre nos acompañó".