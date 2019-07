Colectivos: Dumé pidió la creación de un ente provincial que regule el servicio

Paraná Preocupación en la Asamblea Ciudadana por la crisis del servicio de colectivos

En agosto de 2016, el Concejo Deliberante de la capital entrerriana creó por ordenanza, el Área Metropolitana "Gran Paraná", integrada por los municipios de Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda. Uno de los propósitos de la iniciativa fue la vinculación de estos centros urbanos a través de un eficiente sistema del transporte de pasajeros.A tres años de aquella disposición, la prestación de ese servicio sigue siendo materia pendiente. Ahora, los tiempos apremian, porque el proceso preventivo de crisis solicitado por Buses Paraná ante la secretaría provincial de Trabajo, finaliza el 5 de agosto."Se busca que cada municipio se haga cargo de su pasaje, para que el paranaense no tenga que pagar por el usuario del área metropolitana", comunicó el edil.Es que este jueves, el Concejo Deliberante trató el pedido de Buses Paraná para elevar el costo del boleto a casi $40.Pero para el concejal, "el municipio de Paraná no tiene posibilidad de arreglarlo, sino de sentar a todas las partes para que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponda"."Hace años que el área metropolitana es absorbida por Paraná", apuntó.

"La dirección provincial de Transporte debe tener una participación más activa"

Quien respondió fue el intendente de Oro Verde, José Luis Dumé, al bregar antepor "cambiar la visión absolutamente de posiciones locales, y en esta coyuntura, empezar a pensar a una especie de ente u organismo que esté a cargo de la concesión del servicio, si es que se está hablando de un Área Metropolitana".Al dar cuenta de una charla con el intendente de San Benito, Dumé apuntó que "debería ser la dirección provincial de Transporte quien genere este ente u organismo para que regule la prestación del servicio en un área que no es exclusiva de un ejido municipal, sino, como en este caso, traspasa esa área y llega hasta otras localidades y Juntas de Gobierno"."La dirección provincial de Transporte debe tener una participación más activa porque las fronteras de los ejidos no existen para las familias y estudiantes que fluctúan de una localidad a otra", indicó el intendente de Oro Verde.De acuerdo a lo que ejemplificó, "las líneas interurbanas como la 12 y la 15 prestan un servicio en ambas localidades". Fue en ese sentido que se preguntó: "Cómo se hace para diferenciar a aquellos usuarios que subieron dentro del ejido de Oro Verde con los que lo hicieron en Paraná".En la oportunidad, mencionó la falta de operatividad del Boleto Combinado que se implementó "para reducir costos de las empresas". Asimismo, subrayó: "La municipalidad de Oro Verde y el resto de los municipios no percibimos ningún subsidio ni de Provincia o Nación para aportar al servicio de transporte"."Son momentos críticos para los trabajadores, en el que los usuarios terminan siendo rehenes del conflicto", recalcó, al insistir en "una resolución y tomarse un tiempo para discutir, seriamente, hacia delante, de qué forma deben concesionarse los servicios al reconocer que los municipios más chicos no tenemos ni los recursos técnicos y económicos para aportar a la concesión del servicio"."Descansamos en el municipio de Paraná que era quien licitaba y concesionaba el servicio", reconoció Dumé.