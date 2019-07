Clásico quiosco de diarios: Al frío y la lluvia "hay que ponerle buena onda"

El reparto de diarios y revistas "Miguelito y Carlitos" es un clásico frente a la feria de Salta y Nogoyá."Todos los días es lo mismo. Con frío, calor o lluvia tenemos que salir a laburar. Se lleva de la mejor manera posible. Cada uno viene y pone su granito de arena, porque de lo contrario sería un embole, todo muy triste", dijo Sebastián aPor su parte, Miguel acotó: "Nos abrigamos bien y le damos para adelante. Nos ponemos con el chusmerío de los quioscos. Hay vecinos que se suman y otros te miran desde la ventana porque no quieren salir por el frío. Igual se pasa bien".Sebastián acotó que "la gente sale igual, muchos no se pueden quedar quietos. Recién pasó una señora grande a buscar sus dos revistas. Muchos son fieles a su rutina. Incluso, en le feria se ve mucho movimiento los días de lluvia por la gente que viene a comprar torta fritas".Comentó que "acá la conversación entre varones siempre es el fútbol. Hay una rivalidad terrible entre River y Boca. El tema es ponerle buena onda y darle para adelante. Sería peor estar en casa sin trabajo y rompiéndonos la cabeza a ver de dónde sacamos plata"."Yo vendo mucho cholulaje, además de los diarios. Hay que pelearla. Si no estás todos los días no vendés", resaltó Miguel.Y Sebastián completó: "La gente grande todavía no se adapta a la tecnología. Para algunos es un ritual esperar al canillita en la puerta".