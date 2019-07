La Escuela "Leandro N. Além" solicita donaciones para conformar ropero solidario

César Baudino

Siguen con pedido de jardines maternales en escuelas nocturnas

, rector de la Escuela de Jóvenes y Adultos "Leandro N. Além" de Paraná, en diálogo con, afirmó: "En estos días en que el clima no acompaña, nosotros vemos la necesidad de algunos estudiantes nuestros, así como de la comunidad, de crear un ropero solidario. Como institución de la sociedad nos preocupa ver a chicos desabrigados. No somos ajenos al sufrimiento de nuestros conciudadanos y nuestro deber, como educadores, es estar en estas cuestiones"."Se les ocurrió a nuestros estudiantes hacer una convocatoria, por eso pedimos a la sociedad acercar ropa en condiciones de uso", manifestó luego. Quien desee colaborar, acercar donaciones a La Paz 45, desde las 18 hasta las 23, de lunes a viernes.Agostina Verón, quien forma parte del centro de estudiantes de la escuela, indicó: "Esto fue una idea de todos los estudiantes para ayudar más que nada a gente en situación de calle y a nuestros propios compañeros que en ocasiones necesitan". Solicitan donaciones de ropa de abrigo y calzado.Tania es asesora pedagógica. La institución educativa es una de las que encabezó el reclamo a raíz de la necesidad de contar con jardines maternales en las escuelas nocturnas. "Este reclamo continua en la Red de Escuelas Nocturnas. Todavía no hemos tenido ninguna respuesta", manifestó.