Marcharon a Tribunales para pedir justicia por el crimen de mujer trans

El movimiento LGTB+ y organizaciones sociales realizaron una protesta este miércoles en horas de la tarde. La manifestación comenzó en plaza 1º de Mayo y continuó con una marcha que finalizó en Tribunales.El objetivo fue reclamar justicia por el asesinato de Lucía "La Loba" Torres Mansilla y Jéssica "Nicky" Benavidez, como así también pedir por el fin de la violencia hacia las mujeres; la sanción y reglamentación de la Ley Micaela con la incorporación de una perspectiva de género; la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), donde se integre la perspectiva de género, identidad de género y diversidad sexual.Ximena Monzón, explicó aque "queremos justicia por nuestra amiga Loba. Nos están matando, ya es el segundo caso y nadie hace nada. Somos personas, no somos perros paras que nos maten como si nada. Estamos expuestas en la calle"."La marcha fue organizada por amigos y conocidos de Loba. Ella era muy querida por toda la ciudad, en todos lados la conocían. Tenía muchas virtudes literarias", dijo.Por su parte, Camila indicó que "no la conocí pero estamos entre todos apoyando la causa porque lo que le pasó a ella le puede pasar a cualquiera. Es algo que no se tiene que callar. Ninguna se puede callar la boca siendo que un día salimos de nuestra casa sin saber si volvemos. Ninguna merece el trato de muerte que ella recibió, ninguna merece la muerte. Hay muchos machos y eso se tiene que terminar ya"."Estamos cansadas del maltrato, de la discriminación y de todo. Queremos que eso se termine porque merecemos vivir, somos personas, nos merecemos el mismo trato de respeto que brindamos a la sociedad y no lo tenemos", agregó.Agostina, en tanto, expresó que "dentro de nuestro colectivo hay personas agrediéndonos en todo momento, hasta cuando enterramos a la compañera. Es una falta de respeto. Nos sentimos avasallados en nuestros derechos. Fui agredida a la salida del cementerio"."No queremos más hechos de sangre. Fue un hecho aberrante, queremos que se dé con la gente que hizo esto. La compañera no se lo merecía. Hoy todas las compañeras de La Loba comenzamos a declarar", informó.Walter, hermano de Lucía, manifestó que "agradezco el acompañamiento de todos. Comencé con asistencia psicológica porque es un shock muy fuerte. Estoy agradecido con mis hermanos, con la gente, con todos los que la quisieron a La Loba. A la, el o los asesinos los voy a buscar, los voy a llevar a la justicia y que cumplan una pena. No quiero que a los 12 o 15 años como hacen siempre los liberen. Queremos justicia por lo que le hicieron a mi hermano, no se merecía morir como un perro".