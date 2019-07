Vecinos reportaron caída de graupel y agua nieve en varias zonas de Paraná

Testimonios

Video: Las imágenes de la inusual caída de "graupel" que sorprendió en Oro Verde

En Oro Verde

Algunos barrios de la capital entrerriana, registraron este miércoles la caída de gotas de lluvia congeladas. Los meteorólogos le dicen graupel, que en muchas ocasiones, es confundido también con el agua nieve.Con una sensación térmica de 6 grados y una temperatura de 10ºC, varios vecinos de la capital entrerriana, se comunicaron con Elonce para reportar caída de agua nieve en diferentes zonas de la ciudad de Paraná.La mayoría de los mensajes y comunicaciones de los televidentes, provenían de la zona sureste, y mientras algunos hablaban de caída de agua nieve, otros relacionaron lo que veían con el graupel, el fenómeno ocurrido anoche en la vecina localidad de Oro Verde, supo Elonce."En calle Caputo y Tibiletti, está cayendo agua nieve", contó Estela a Elonce TV. Mientras que Darío, de la zona de Zanni y Medus, sostuvo: "cayó graupel como en Oro Verde, pero fue poco, casi no se ve", señaló."Zona Gazzano cae y se derrite ni bien toca el suelo, no se sostiene", afirmó otra vecina de la zona. Mientras que una joven escribió: "Zanni y Almafuerte, pequeñas gotas de hielo".Los testimonios se dieron entre las 13.05 y las 13.15 de este miércoles. Las bajas temperaturas propician el fenómeno. Otros testimonios, llegaron a Elonce TV desde la zona del Hipódromo y también de Villaguay y avenida Ramírez.Mabel estaba trabajando en un comercio de Oro Verde, cuando sus hijos, le enviaron las fotos de los muñecos nieve que habían confeccionado con el graupel acumulado en el pasillo de su casa. "Me mandaron las fotos como a las 19 y la verdad que no me asomé a la calle a mirar, porque estaba atendiendo el negocio", dijo a Elonce y agregó que "yo pensé que no había sido tanto, cuando llegué a casa, los chicos me contaron que se había juntado en el patio y con eso, había hecho los muñequitos", explicó Mabel a Elonce.