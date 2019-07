El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Paraná tiene ahora nueva sede en calle 9 de Julio 370. El organismo cuenta con un espacio propio con el fin de jerarquizar los juzgados y mejorar el servicio a la ciudadanía. Comenzará a funcionar desde este jueves 25 de julio, en el horario de 7.30 a 11.30 horas."Desde el inicio de la gestión el objetivo es mejorar la situación del empleado municipal, que no solo tiene que ver con el salario, que siempre nos preocupamos de que esté por encima de la inflación, sino también al ámbito donde se desarrolla su trabajo, de forma segura y donde asisten los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones. Es un gran avance, es la estación definitiva, ya que tenemos la ordenanza que nos permite la venta y reconstrucción de la vieja dependencia de lo que fue el Banco Municipal", precisó el intendente Sergio Varisco, quien presidió el acto inaugural.Asimismo, Silvina García, titular del Juzgado de Faltas N°3, agradeció a las distintas áreas de la Comuna que colaboraron en la puesta a punto de la sede. "No es solo un edificio, sino que se da respuesta a un reclamo de antaño que transcurrió durante muchas gestiones y que el Intendente Varisco posibilitó. Es un reclamo de una sede con una estructura edilicia acorde que mejore la prestación del servicio", contó."El Juzgado de Faltas se encarga de muchos problemas que tiene la ciudadanía; no solo lo relativo a faltas de tránsito, sino que además se atienden temas vinculados asociaciones civiles, comerciales, geriátricos y demás", señaló García.En esta sede, la ciudadanía se encontrará con la agilización de los trámites, "primero tiene que ingresar por la oficina de atención al ciudadano y desde ahí va a ser derivado al área que corresponde", destacó.El Presidente Municipal recorrió las instalaciones junto a las autoridades de la Comuna y jueces de falta que participaron de la actividad.