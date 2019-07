En el día del Payador, Blas Zapata recordó la celebración con sus versos

El día del payador existe desde el año 1992 pero, según informó la Secretaría de Cultura de la Nación, se celebró por primera vez en 1996. Además de la Argentina, el día del payador se festeja en el sur de Brasil, parte de Paraguay, Uruguay y Chile.celebró el día del payador con Blas Zapata, que se considera un recitador criollo."LAntes no existían los diarios, no existían las noticias por los medios. Era el payador el que les hacía saber a los habitantes, lo que pasaba en el pueblo vecino", recordó Zapata aEsto es parte de "nuestras costumbres que se han perdido. Ojalá volvieran, en homenaje a aquellos payadores que son nuestra tradición", resaltó. En el mismo sentido, recitó unos versos para definir la tradición,".Entre otras cosas, Zapata, "un experto" en la preparación del mate, resaltó que "al mate no se lo debe lavar, se le saca la yerba en caliente. Esa yerbita que queda, lo va alimentando al mate y este adquiere cada día mejor sabor".